Mali | il potere senza limiti di Assimi Goïta e la sfida del triangolo sovranista del Sahel

Nel cuore dell’Africa occidentale, il Mali scrive un nuovo capitolo con la decisione del generale Assimi Goïta di ricevere un mandato presidenziale quinquennale, rinnovabile all’infinito e senza obbligo di elezioni. Un atto che sfida i limiti del potere e apre un dibattito sulla democrazia e le tensioni regionali nel Sahel. Questa scelta segna un punto di svolta cruciale, destinato a cambiare per sempre il volto della politica in Mali.

In un gesto destinato a segnare un punto di non ritorno nella storia politica dell’Africa occidentale, il generale Assimi Goïta, leader della giunta militare al potere in Mali, si è visto conferire un mandato presidenziale quinquennale, rinnovabile «tante volte quanto necessario» e senza alcun obbligo di elezioni. Una decisione storica, approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale di Transizione (CNT), che sancisce ufficialmente l’ingresso del Mali in una nuova era: quella della governance sovranista, sganciata dai condizionamenti occidentali e dalle scadenze elettorali percepite come strumenti di ingerenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com