LIVE Alcaraz-Norrie 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | pericolo iniziale scampato poi solito tennis celestiale dello spagnolo

Alcaraz dimostra ancora una volta il suo talento straordinario, superando un inizio difficile e regalando uno spettacolo di tennis celestiale. Dopo aver affrontato un pericolo iniziale, lo spagnolo si risolleva con maestria e decide di dominare il campo, lasciando il pubblico senza fiato. La sua determinazione lo porta a conquistare il primo set 6-2 contro Norrie, in un match che promette emozioni ancora più intense. Una volta scampato il pericolo, però, ha...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso scambio! Di tocco nessuno ha chance con l’iberico. Qui risolve con la stop volley di rovescio strettissima. 15-15 Servizio slice Norrie! Deve aggrapparsi a quello! 0-15 Profonda la risposta di Alcaraz, fuori il dritto di Norrie. Alcaraz-Norrie 6-2! Primo parziale in cui lo spagnolo ha subito dovuto tirarsi fuori da una situazione molto complicata. Una volta scampato il pericolo però, ha espresso il solito tennis celestiale. 40-15 Nuova prima, nuovo punto: stavolta di volo. 30-15 Servizio vincente di Alcaraz. 15-15 La risposta vincente del britannico! 15-0 Prima smorzata vincente di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Norrie 6-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pericolo iniziale scampato, poi solito tennis celestiale dello spagnolo

