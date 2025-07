Malore per Claudio Lotito | il presidente della Lazio ricoverato al Gemelli

Ore di apprensione scuotono il mondo sportivo e politico: Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore. La notizia, confermata da fonti vicine al club, ha generato grande preoccupazione tra tifosi e collaboratori. Mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, si spera che il ricovero sia solo precauzionale e che Claudio possa presto tornare in piena forma. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Ore di apprensione per Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore della Repubblica, che nelle ultime ore è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. La notizia è stata confermata da ambienti vicini al club biancoceleste, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Ricovero precauzionale e accertamenti in corso. Stando a quanto filtra, Lotito sarebbe stato sottoposto a una serie di accertamenti clinici subito dopo l’arrivo in ospedale. Il malore avrebbe reso necessario il ricovero per monitorare la situazione in maniera costante e approfondita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Malore per Claudio Lotito: il presidente della Lazio ricoverato al Gemelli

