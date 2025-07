Traffico Roma del 08-07-2025 ore 18 | 30

Ben ritrovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi alle 18:30, si registrano significative difficoltà sul traffico cittadino, con un incendio sulla Pontina che ha portato alla chiusura di via Castel Romano e ripercussioni su via Flaminia e Saxa Rubra. La situazione sta creando code e rallentamenti in diverse zone di Roma. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per evitare i disagi.

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione difficoltà su via Pontina a causa di un incendio adiacente la sede stradale e la strada è chiusa all'altezza di Castel Romano in direzione di lati inevitabili ripercussioni per il traffico anche su via Flaminia dopo l'incendio transito su carreggiata è ridotta l'altezza di Saxa Rubra e direzione del raccordo anulare Ci sono code a partire da via Cassia su e ti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra casse ABS veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Aurelia e via di Boccea qui è segnalato anche un incidente Code in uscita dalla capitale sulla Roma Fiumicino dal viadotto della Magliana al Raccordo Anulare via Sant'Alessandro su via Nomentana per un incidente transito a senso unico alternato all'altezza di via Dante da Magliano ci sono nelle due direzioni Andiamo su via Cristoforo Colombo per urgenti lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente si sta in via Di Mezzocammino a via di Acilia verso Ostia e su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per traffico verso San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria rallentamenti e code anche in carreggiata sulla tangenziale Tra Nomentana e via Salaria