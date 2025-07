La storia di Kafi salvato dal suicidio in cella a Rebibbia Gianni Alemanno nel suo Diario | La politica si svegli

La storia di Kafi, un giovane libico di appena 29 anni, sconvolge e invita alla riflessione: isolato in una cella di Rebibbia, ha rischiato di perdere la vita. Grazie al diario scritto da Gianni Alemanno, emergono dettagli toccanti e drammatici di un episodio che scuote le coscienze. È un appello alla politica affinché si risvegli e protegga chi si trova in condizioni di estrema fragilità. La sua vicenda ci ricorda che ogni vita merita attenzione e cura.

"Lutfim nota qualcosa attraverso lo spioncino aperto. Si affaccia e lo vede appeso alle sbarre della finestra della cella. È grondante di sangue". È solo uno stralcio della storia di Kafi, libico di 29 anni, messo in isolamento e salvato in extremis dal suicidio in una cella del carcere di Roma Rebibbia. Una storia raccontata nel suo Diario di cella da Gianni Alemanno. Quest'ultimo, già parlamentare, Ministro e sindaco di Roma, si trova nel braccio G8 del carcere di Roma Rebibbia dal dicembre scorso per scontare una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite.