Lotito ricoverato al Gemelli di Roma dopo un malore | il presidente della Lazio è sotto osservazione

Il cuore pulsante della Lazio, Claudio Lotito, si trova sotto osservazione al Policlinico Gemelli di Roma dopo un malore improvviso. La sua salute rappresenta un momento di preoccupazione per tifosi e dirigenti, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La squadra e i supporter sperano in una pronta guarigione, certi che la passione biancoceleste possa superare anche questa difficile prova. Restate sintonizzati per gli ultimi sviluppi.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, √® stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma in seguito a un malore. Non sono ancora chiare le condizioni del patron dei biancocelesti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lotito - ricoverato - gemelli - roma

Lotito ricoverato al Gemelli, il malore in Senato. ¬ęProblemi respiratori, necessari accertamenti¬Ľ - Claudio Lotito, presidente della Lazio, √® stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che lo ha colto in Senato.

Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore; Lazio: Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore; Lotito ricoverato al Gemelli di Roma dopo un malore: il presidente della Lazio è sotto osservazione.

Lotito ricoverato al Gemelli di Roma dopo un malore: il presidente della Lazio è sotto osservazione - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma in seguito a un malore ... Come scrive fanpage.it

Paura per Lotito, malore e ricovero al Gemelli - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore. Scrive msn.com