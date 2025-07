Lacrosse l’Italia ci prova agli Europei Girone insidioso Inghilterra e Israele le big di riferimento

L’Italia del lacrosse si prepara a sfidare un girone insidioso agli Europei 2025 a Breslavia, affrontando avversari di peso come Inghilterra e Israele. Con 25 squadre pronte a darsi battaglia, solo le prime sette accederanno ai Mondiali in Giappone e al ciclo olimpico che culminerà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il lacrosse farà il suo debutto olimpico. La sfida è aperta: l’Italia può farcela?

Gli Europei 2025 di lacrosse maschile si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 19 luglio: alla rassegna continentale parteciperanno 25 squadre, che sono state suddivise in cinque gironi da cinque compagini ciascuno. Le prime sette classificate staccheranno il biglietto per i prossimi Mondiali, previsti in Giappone nel 2027. Ricordiamo che inizia il ciclo che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo sport farà il suo debutto a cinque cerchi con la specialità sixes. L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Grecia, Slovacchia, Danimarca e Francia: si tratta di quattro avversarie competitive e di ottima caratura tecnica, ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola e provare a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it