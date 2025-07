‘Liguria 2025’ realizzate 23 nuove aree sportive | 2 alla Spezia

La Liguria si conferma protagonista nel panorama sportivo italiano e europeo, grazie al progetto Liguria 2025, Regione Europea dello Sport. Con la creazione di 23 nuove aree sportive distribuite in 21 Comuni, tra cui due nello Spezzino, si apre un nuovo capitolo di opportunità , benessere e coesione sociale. Queste infrastrutture rappresentano un’eredità duratura, pronta a trasformare il territorio e a favorire uno stile di vita più attivo e sano per tutti.

Genova, 8 luglio 2025 – Liguria 2025 Regione Europea dello Sport lascerà sul territorio anche una 'eredità ' importante in termini di infrastrutture per lo sport, oltre ai grandi eventi e alle attività di promozione dei valori dello sport in corso in questi mesi. Sono infatti 23 le aree sportive firmate 'Liguria 2025' realizzate in 21 Comuni ( due nello Spezzino, a Ceparana e Beverino ), da Levante a Ponente e nell’entroterra: in ogni area sportiva sono stati installati almeno 5 attrezzi, di cui uno obbligatoriamente accessibile anche per i disabili. Alcune di queste aree, inoltre, si trovano in prossimità di plessi scolastici carenti di infrastrutture sportive per consentire attività motoria agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it