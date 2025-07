Corruzione in Sicilia Schifani conferma la fiducia nell' assessore Amata

In un clima di tensione e incertezza, le parole di Renato Schifani rappresentano un segnale di fiducia e speranza per la Sicilia. Il presidente ha confermato il suo sostegno all'assessore Elvira Amata, sottolineando la convinzione che tutte le questioni giudiziarie saranno chiarite nelle sedi appropriate. Ma quale sarĂ il futuro politico dell'isola? Solo il tempo potrĂ dirlo.

«Confermo piena fiducia nell'assessore Elvira Amata. Sono convinto che ogni aspetto legato alla vicenda giudiziaria troverĂ chiarimento nelle sedi competenti e che l'assessore saprĂ dimostrare la correttezza del proprio operato». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine dell'incontro con l'assessore al Turismo, svoltosi a Palazzo d'OrlĂ©ans.

