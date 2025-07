Palermo 9mila euro di multa per aver difeso la sua attività dai ladri | La tentazione di chiudere è forte

Dopo ripetuti furti che avevano messo a rischio la sua attività, Sergio Barbara, proprietario di “Enoteco” a Palermo, ha deciso di agire per proteggere il suo locale, ancorando la copertura esterna. Tuttavia, questa scelta gli è costata una multa di 9mila euro e una denuncia, sollevando un acceso dibattito sulla sicurezza e le normative locali. La vicenda solleva interrogativi su come tutelare i piccoli imprenditori in situazioni di emergenza.

A Palermo, il titolare della sala da tè "Enoteco" in via Garibaldi, Sergio Barbara, è stato multato di 9mila euro per aver ancorato la copertura esterna del locale al suolo, un tentativo per proteggere l'attività dopo che per due volte erano stati rubati gli ombrelloni esterni. Le telecamere avevano ripreso i ladri, ma le indagini sono rimaste senza esito. La multa e la denuncia: una doppia beffa. Dopo aver verificato che non ci fossero vincoli monumentali legati alla vicinanza a Palazzo Aiutamicristo, sede della Sovrintendenza, Barbara ha fissato la nuova copertura per evitare ulteriori danni.

