Calciomercato Juventus Nico Gonzalez sacrificabile | obiettivo 30 milioni

La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David. Tuttavia, il mercato bianconero potrebbe riservare sorprese, con alcune partenze eccellenti in vista. Tra queste, Nico Gonzalez potrebbe diventare sacrificabile, con un obiettivo di circa 30 milioni di euro. Una mossa che potrebbe segnare il futuro della squadra e aprire nuove opportunitĂ sul mercato.

Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista. I bianconeri sono partiti decisamente forte, con l’ufficialitĂ dell’acquisto di Jonathan David che ha giĂ permesso di rinforzare l’attacco. Proprio il reparto offensivo però potrebbe prevedere qualche uscita, Vlahovic in primis, al quale non è da escludere che possa fare seguito anche Nico Gonzalez. Stagione deludente. Al momento del suo arrivo a Torino, l’ex giocatore della Fiorentina sperava sicuramente di vivere una prima stagione differente da quella che poi si è materializzata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus - obiettivo - nico

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Calciomercato Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz I bianconeri si avvicinano sempre di più alla chiusura per l'inglese, cercato anche dal Napoli di Conte. Per Chico si tratta, l'argentino tagliato fuori Noa Lang ha pre Vai su Facebook

Juventus, Nico Gonzalez non ha convinto e può partire: l'obiettivo è incassare 30 milioni. Offerto a Manchester United, Marsiglia e Al Hilal; Calciomercato Juve, ore decisive. Ecco Nico Gonzalez; Galeno o Nico Gonzalez? La Juventus ha deciso su chi affondare.

Juventus, Nico Gonzalez non ha convinto e può partire: l'obiettivo è incassare 30 milioni. Offerto a Manchester United, Marsiglia e Al Hilal - L'argentino ex Fiorentina non è un punto fermo di Tudor, può partire per finanziare il mercato della Juventus ... Secondo calciomercato.com

Nico Gonzalez, è finita: c’è la nuova destinazione, ecco quanto incasserà la Juve - Nico Gonzalez un anno dopo può già lasciare la Juventus: non è al centro del progetto di Tudor, la posizione della società Un anno dopo Nico Gonzalez è ... Da spazioj.it