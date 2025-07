Calciomercato Atalanta piace il 20enne senegalese Malick Diouf Lo Slavia Praga vuole 20 milioni

L'Atalanta continua a puntare sui giovani talenti, e il nome caldo del momento è Malick Diouf, promettente 20enne senegalese che ha attirato l'interesse dello Slavia Praga, disposto a pagare 20 milioni di euro. La Dea, tra cessioni e acquisti strategici, si prepara a rafforzare la rosa per la prossima stagione, mantenendo alta l’attenzione sul mercato internazionale. La strategia di Bergamo si conferma vincente: scopriamo insieme come questa operazione potrebbe rivoluzionare il futuro nerazzurro.

Bergamo, 8 luglio 2025 – In attesa di definire la possibile cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah, e quella di Berat Djimsiti all’Al Rayyan, l’Atalanta l avora per continuare a rinforzare l’organico e ringiovanirlo. Dopo i 20 milioni investiti per il riscatto del 24enne difensore ivoriano O dilon Kossounou, i 17 milioni per l’attaccante 23enne ghanese Kamaldeen Suleman a e i 16 milioni per il gioiello 17enne Honest Ahanor, italiano di origine nigeriana, ora la Dea guarda ad un altro talento dell’emergente calcio africano, il calcio del futuro: si tratta del 20enne senegalese El Hadji Malick Diouf. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Atalanta, piace il 20enne senegalese Malick Diouf. Lo Slavia Praga vuole 20 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - atalanta - calciomercato - piace

