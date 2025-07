Caos Flamengo traballa il ds Boto | la Roma osserva Wesley resta bloccato

Il Flamengo naviga in acque turbolente, con il direttore sportivo José Boto sotto pressione e il futuro del club in bilico. Tra tensioni interne e decisioni di mercato, la stabilità dei carioca è messa alla prova, mentre la Roma osserva attentamente i sviluppi, pronta a intervenire. La domanda è: come reagirà il Flamengo alle sfide che lo attendono? La risposta potrebbe riscrivere le sorti di uno dei club più ambiziosi del Brasile.

I risultati sul campo non bastano a mascherare le crepe nella gestione sportiva. Nonostante le recenti buone prestazioni, anche nel contesto del Mondiale per Club, il Flamengo è attraversato da una forte tensione interna, con riflessi potenzialmente rilevanti anche sul mercato in uscita. Al centro delle polemiche c’è José Boto, direttore sportivo del club carioca, sempre più in discussione dentro e fuori la dirigenza. José Boto a rischio: dirigenza spaccata, tensione alle stelle. A lanciare l’allarme è il portale brasiliano ge.globo, secondo cui il futuro di Boto sarebbe tutt’altro che garantito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caos Flamengo, traballa il ds Boto: la Roma osserva, Wesley resta bloccato

