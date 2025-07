Tutto pronto in Puglia per il festival Porto Rubino

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il Porto Rubino torna in Puglia, pronto a incantare con musica, mare e momenti di pura magia. Dal 10 luglio a Peschici, questa settima edizione promette un viaggio tra le onde delle coste più affascinanti della regione, unendo talenti emergenti e grandi nomi per celebrare la bellezza del tempo lento e il piacere della scoperta. Non perdere l’occasione di essere parte di questo speciale festival, che trasforma ogni porto in un palcoscenico di emozioni.

Salperà ufficialmente il 10 luglio per un nuovo viaggio lungo le coste della Puglia la settima edizione di Porto Rubino, il festival itinerante ideato dal cantautore Renzo Rubino che ogni anno approda nei porti più incantevoli della regione per celebrare il mare e il piacere della riscoperta del tempo vissuto con tranquillità. La nuova edizione prenderà il via il 10 luglio a Peschici, con una line-up che unisce alcune delle voci più interessanti del panorama musicale attuale, tra nomi noti e talenti emergenti: Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi, che in un’esclusiva performance in duo animeranno la serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tutto pronto in Puglia per il festival Porto Rubino

