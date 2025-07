Premio Vittorini | finalisti Catozzella Marasco e Rasy Roberta Casasole con Donne di tipo 1 vince la sezione Opera Prima

Sei pronti a scoprire i protagonisti della letteratura italiana emergente? I finalisti del Premio Vittorini, tra cui Giuseppe Catozzella, Wanda Marasco ed Elisabetta Rasy, si sfideranno il 6 settembre all'Antico Mercato di Ortigia, decisivi nella corsa alla vittoria. La serata promette emozioni e scoperte letterarie, ma chi conquisterà il prestigioso riconoscimento? La risposta arriverà a breve in una cornice ricca di storia e talento.

Giuseppe Catozzella con «Il fiore delle illusioni» (Feltrinelli); Wanda Marasco con «Di spalle a questo mondo» (Neri Pozza), ed Elisabetta Rasy con «Perduto è questo mare» (Rizzoli, arrivato secondo al Premio Strega): sono i finalisti del Premio letterario nazionale Elio Vittorini. Si contenderanno la vittoria finale nella serata del 6 settembre all'Antico Mercato di Ortigia a Siracusa.

