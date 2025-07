Marsiglia incendio nella banlieue di Pennes-Mirabeau fiamme raggiungono città rogo scatenato da veicolo a fuoco sull’autostrada – VIDEO

Un vasto e violento incendio ha devastato la zona di Pennes-Mirabeau, alle porte di Marsiglia, in Francia, causando gravi disagi e evacuazioni. Le fiamme, originate da un veicolo in fiamme sull’autostrada, si sono rapidamente estese, coinvolgendo tratti delle autostrade A50 e A55, oltre a paralizzare il traffico ferroviario e l’aeroporto locale. La situazione è ancora critica, mentre le autorità lavorano per contenere il rogo e garantire la sicurezza dei cittadini.

Alcuni tratti delle autostrade A50 e A55 sono stati temporaneamente chiusi, così come l'aeroporto. In tilt anche il traffico ferroviario Un vasto e violento incendio è divampato nella zona di Pennes-Mirabeau, alle porte di Marsiglia, nel sud della Francia, estendendosi rapidamente verso la ci.

