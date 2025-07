FOCUS | al via UN MONDO PERFETTO di e con Vincenzo Venuto

Preparati a immergerti in un universo affascinante e sorprendente con Vincenzo Venuto e "Un Mondo Perfetto". A partire da mercoledì 9 luglio, Focus apre le porte a un viaggio tra le meraviglie segrete del nostro pianeta, svelando i delicati equilibri degli habitat marini e l'importanza di preservare questa bellezza fragile. Non perdere questa avventura che ci invita a riflettere e agire per custodire il nostro mondo.

Da mercoled√¨ 9 luglio, in prima serata, al via la quarta edizione del programma: ¬ęUN MONDO PERFETTO¬Ľ. Vincenzo Venuto e il suo¬† Mondo Perfetto ¬†tornano da mercoled√¨ 9 luglio, in prima serata, su Focus. La nuova edizione del programma dedicato ai segreti del mare racconta lo splendore degli¬† habitat ¬†subacquei e delle creature marine, che possono essere mantenuti solo se si acquisisce consapevolezza della fragilit√† dei loro equilibri e la necessit√† di difenderne e tutelarne l‚Äôintegrit√†.¬†Temi sempre di stretta attualit√†, che il biologo e naturalista milanese affronta per raccontare le peculiarit√† delle acque di¬† Baja California, Maldive, Bahamas, Filippine, Thailandia, Borneo, Malesia, Sudafrica, Sudan. 🔗 Leggi su 361magazine.com ¬© 361magazine.com - FOCUS: al via ¬ęUN MONDO PERFETTO¬Ľ di e con Vincenzo Venuto

