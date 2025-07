Calciomercato Juve Jacobelli applaude il colpo bianconero | È un’operazione da manuale del mercato Poi svela questo sul futuro di Vlahovic

Il calciomercato della Juve brilla sotto i riflettori, con Jacobelli che applaude il colpo da manuale e svela dettagli esclusivi sul futuro di Vlahovic. Un'operazione da 200 milioni che testimonia la strategia vincente della Vecchia Signora. Ma quali sono le prossime mosse e come si muoverà il mercato? Scopriamolo insieme, perché il destino bianconero si scrive ora.

Calciomercato Juve: Xavier Jacobelli è uscito allo scoperto sul colpo bianconero e sulle mosse estive della Vecchia Signora. Le sue dichiarazioni. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il giornalista Xavier Jacobelli ha inquadrato così le mosse del calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. SCUDETTO – «Il Napoli con i colpi che ha messo a segno appare in netta pole-position. L’organico è forte e viene migliorato, le altre devono darsi una mossa. Inter e Juve sono reduci dal Mondiale per Club e credo che dovranno fare i conti con le ripercussioni delle fatiche accumulate in questa stagione e con una preparazione che inizierà in ritardo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Jacobelli applaude il colpo bianconero: «È un’operazione da manuale del mercato». Poi svela questo sul futuro di Vlahovic

In questa notizia si parla di: juve - jacobelli - calciomercato - colpo

Jacobelli: «Il calcio ci abitua a situazioni imprevedibili ma che puntualmente si registrano. Se Conte fosse andato alla Juve…» - Il calcio è un universo di sorprese e cambiamenti, e le ultime dichiarazioni di Xavier Jacobelli lo confermano.

**** Colpo Atalanta, ufficiale: riscattato Odilon Kossounou, 24 anni, dal Bayer Leverkusen; operazione da 25 milioni di euro (20 milioni per il riscatto ai quali aggiungere i 5 milioni versati un anno fa per il prestito oneroso). Il comunicato del club: ‘Atalanta BC co Vai su Facebook

Jacobelli: Juve tradita dalla difesa, colpo gobbo Mancini, ma bianconeri sbadati. Conte, hanno la pancia piena?; Juventus News: live interviste, calendario e risultati; Jacobelli: la Juve ha il diritto di pareggiare, Milan capolavoro Inzaghi.

Calciomercato Juve, colpo Sancho: è il giorno chiave. Flop Nico Gonzalez, pensiero stupendo in uscita - Nuova call con lo United per l'esterno, con il quale si punta a definire l’accordo per l’ingaggio. Scrive tuttosport.com

Juventus, Comolli si fionda sull’ex obiettivo del Milan: pronto il colpo da 15 milioni - Si accende il mercato della Juventus, i bianconeri si fiondano su uno degli obiettivi principali del Milan di Allegri ... Come scrive rompipallone.it