Espulsione del Ministro Piantedosi dalla Libia | tensione diplomatica tra Italia e Bengasi

Una visita diplomatica che si trasforma in un incandescente episodio di tensione tra Italia e Libia: il ministro Piantedosi, arrivato a Bengasi, è stato espulso all’istante, suscitando scalpore e sconcerto. Un episodio che rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra i paesi coinvolti, aprendo un nuovo capitolo difficile nelle relazioni internazionali. Seguiteci per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e le sue implicazioni geopolitiche.

Una visita diplomatica finita nel caos. Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno italiano, è stato espulso dalla Libia subito dopo il suo arrivo a Bengasi, dove era atterrato oggi, 8 luglio, insieme ai suoi omologhi di Grecia, Malta e al Commissario europeo per l'Immigrazione, Magnus Brunner. La notizia è stata diffusa dal governo della Cirenaica, che fa capo al generale Khalifa Haftar, attraverso una dura nota ufficiale in cui accusa i membri della delegazione europea di aver violato le leggi libiche relative alle visite diplomatiche. Persona non grata: il governo libico prende posizione.