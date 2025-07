Il 5G di Very è per tutti per sempre

Roma, 8 luglio 2025 – Very Mobile rivoluziona il modo di connettersi: da oggi, tutte le offerte sono in 5G, senza costi aggiuntivi. Un passo deciso verso un futuro più veloce e accessibile, che coinvolge sia nuovi clienti sia quelli già in famiglia Very. La tua esperienza di navigazione si trasforma: scegli tra velocità fino a 30 Mbps o full speed, perché il 5G di Very è ormai per tutti, per sempre.

Roma, 8 luglio 2025 – Very Mobile annuncia una grande novità per i nuovi e per i già clienti: a partire dall’8 luglio, tutte le offerte sono in 5G. Una ulteriore conferma dell’attenzione del brand verso i propri clienti che rende accessibile a tutti la tecnologia senza costi aggiuntivi. I nuovi clienti Very potranno scegliere tra offerte in 5G fino a 30 Mbps di velocità o full speed. Il 5G full speed sarà comunque disponibile, per vecchi e nuovi clienti con offerte in 5G fino a 30 Mbps, attivando l’opzione Very Full Speed 5G, gratuitamente per il primo mese e successivamente a 0,99 euro al mese. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Il 5G di Very è per tutti, per sempre

