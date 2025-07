Wimbledon l’arbitro elettronico va ancora in tilt

A Wimbledon, anche gli ultimi ritrovati della tecnologia sembrano vacillare, svelando limiti inaspettati nel mondo del tennis moderno. L’arbitro elettronico, pensato per garantire giustizia e precisione, si è nuovamente bloccato durante un match cruciale, sollevando dubbi sull’affidabilità delle innovazioni introdotte. È un richiamo alle sfide che l’innovazione deve ancora superare, e una testimonianza che, anche nel 2023, il fattore umano resta insostituibile.

L'arbitro elettronico fa ancora cilecca a Wimbledon. Il sistema che ha sostituito i giudici di linea ha fatto flop – e non è la prima volta – durante la sfida dei quarti di finale maschile vinta dallo statunitense Taylor Fritz contro il russo Karen Khachanov. L'arbitro svedese Louise Azemar-Engzell ha chiamato "stop" nel

