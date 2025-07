Chi è Andrea Russo il 35enne morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio

Tragedia sconvolge l'aeroporto di Orio al Serio: Andrea Russo, 35 anni di Calcinate, ha perso la vita in modo improvviso e drammatico, risucchiato dal motore di un aereo Volotea durante le operazioni di rullaggio. Una vicenda che lascia senza parole, anche alla luce del suo passato difficile. La comunità bergamasca si stringe nel dolore, chiedendosi come una tragedia così possa ancora accadere e cosa sia possibile fare per evitarlo in futuro.

Bergamo – Aveva 35 anni, si chiamava Andrea Russo e abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo, l'uomo che martedì mattina attorno alle 10 è morto risucchiato dal motore dell'aereo Volotea che stava rullando sulla pista di Orio al Serio. L'uomo, che in passato aveva avuto qualche problema di droga, ha raggiunto l'area antistante lo scalo bergamasco al volante della sua Fiat 500 rossa, l'ha lasciata in mezzo al parcheggio, si è diretto verso gli arrivi e, pare passando da una porta che dà direttamente sulla pista, sia corso verso il velivolo, buttandosi nel motore. Invano i poliziotti in servizio allo scalo hanno cercato di bloccarlo.

La corsa in pista, poi il dramma. Un uomo è morto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo che si stava preparando a decollare. L'aereo coinvolto nell'incidente – un airbus della compagnia aerea Volotea

