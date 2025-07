Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità | Ingresso illegale nel Paese

Il ritorno di Piantedosi in Libia si trasforma in un episodio turbolento: respinto dalle autorità locali, il governo di Bengasi accusa Italia, Malta e Grecia di aver infranto le norme diplomatiche internazionali. Una vicenda che rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra i paesi e di alimentare tensioni nel Mediterraneo, aprendo uno scenario delicato sulla gestione delle crisi e della diplomazia internazionale.

Il governo di Bengasi accusa il ministro italiano e quelli di Malta e della Grecia arrivati in Libia di aver violato le norme diplomatiche internazionali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese»

In questa notizia si parla di: libia - piantedosi - atterra - viene

Libia e decreto Piantedosi sotto accusa, il rapporto choc di Medici senza frontiere: “Manovre mortali nel Mediterraneo centrale” - In un contesto segnato da drammatiche testimonianze e accuse che scuotono l’opinione pubblica, Medici senza Frontiere denuncia le manovre mortali nel Mediterraneo centrale.

Piantedosi difende la scelta del governo. Il mistero del Falcon; Quello che non torna del caso Almasri - Annalisa Camilli; Caso Almasri, Nordio e Piantedosi in Parlamento mercoledì.

Il governo di Bengasi (Libia) respinge missione Ue con Piantedosi - Il governo parallelo di Bengasi, in Libia, oggi, martedì 8 luglio, ha respinto una delegazione dell'Unione europea arrivata nel Paese per un incontro programmato fra le due parti. Segnala tg.la7.it

Il governo di Bengasi respinge Piantedosi e altri ministri Ue in visita in Libia: “Non graditi” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ai suoi colleghi di Grecia e Malta e al commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner, avrebbero ... Secondo fanpage.it