Dazi Trump tassa per trattare e chiede il biglietto d’ingresso al mercato Usa

L'America di Donald Trump torna a mostrare i muscoli sul fronte commerciale, annunciando nuovi dazi attraverso il suo social Truth. Le missive inviate ai leader di vari Paesi sottolineano fermezza e apertura al dialogo, in un delicato equilibrio tra confronti e trattative. È l'ennesima mossa strategica che potrebbe ridefinire le relazioni internazionali, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali. Resta da scoprire come queste tensioni influenzeranno l'equilibrio globale e i rapporti economici futuri.

Quattordici lettere ai leader di altrettanti Paesi per mostrare la fermezza americana ma anche.la disponibilità a trattare. Donald Trump ha usato Truth, il suo social network, per annunciare, postando le missive, il via libera a nuovi dazi reciproci contro determinati partner degli Usa che vantano un surplus commerciale con Washington. Si va dalla Bosnia, che ha poco più di 100 milioni di dollari di surplus, a Corea del Sud e Giappone, con cui gli Usa vantano disavanzi di oltre 40 e 60 miliardi di dollari sui beni scambiati rispettivamente, con un canovaccio chiaro: via libera alle tariffe ma dall’1 agosto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dazi, Trump tassa per trattare e chiede il “biglietto d’ingresso” al mercato Usa

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

ECCO IL PIANO UE SUL TAVOLO DI TRUMP PER LIMITARE I DAZI Weber: le regole sul digitale le decide Bruxelles «Corriere della Sera» 1 Jul 2025 di Francesca Basso Nodo dazi. La Ue manda a Washington il commissario al Commercio Šefcovic, per trov Vai su Facebook

Trump: dazi al 50% per tutte le merci europee, non cerco un accordo. Ue: contromisure pronte; I dazi di Trump: ingiustificati e controproducenti; La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG.

Trump, altra proroga: dazi in vigore il 1 agosto. A Giappone e Sud Corea tariffe del 25%, pugno duro con il Sudafrica - «Manderò lettere: grandi, belle lettere» ai leader stranieri per definire i nuovi dazi americani aveva promesso Trump, e così è stato: ieri, 7 luglio, ha cominciato a «spedirle» via social media. Come scrive informazione.it

Donald Trump ha annunciato dazi del 25% per Giappone e Corea Sud, che colpiranno anche i videogiochi - Donald Trump prosegue con la sua politica di dazi, annunciando che i prodotti importati da Giappone e Corea del Sud saranno tassati del 25%. Si legge su msn.com