Libia Bengasi espelle la delegazione Ue | Piantedosi e lo svizzero Brunner dichiarati non graditi

Un nuovo capitolo si apre nel complesso mosaico geopolitico del Mediterraneo: a Bengasi, la missione europea contro l’immigrazione irregolare è finita sotto i riflettori per un’espulsione inaspettata. La Libia, con un gesto che scuote gli equilibri diplomatici, ha dichiarato non graditi membri di alto livello come Piantedosi e Brunner, trasformando quello che sembrava un semplice incontro in un vero e proprio caso internazionale. La situazione si fa sempre più intricata, ed è solo all’inizio di una complessa sfida diplomatica.

Colpo di scena in Cirenaica: la missione europea che avrebbe dovuto rafforzare la cooperazione con la Libia nel contrasto all'immigrazione irregolare si è trasformata in un caso diplomatico. Il governo di Bengasi, non riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha dichiarato persona non grata l'intera delegazione Ue, ordinandone l'espulsione immediata poco dopo l'atterraggio all'aeroporto di Benina.

