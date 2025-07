Carovigno Brindisi ritrovata impiccata a un albero Mariia Buhaiova 18enne ucraina scomparsa venerdì dal villaggio turistico Meditur

Una tragedia sconvolge Carovigno, nel brindisino, con il ritrovamento del corpo di Mariia Buhaiova, 18enne ucraina scomparsa venerdì scorso dal villaggio turistico Meditur. La giovane studentessa, che lavorava nella struttura, è stata trovata impiccata a un albero a circa un chilometro dal luogo di lavoro, lasciando la comunità sgomenta e senza parole. Questa drammatica scoperta solleva ancora più interrogativi sulla sua scomparsa e il suo percorso.

Il corpo della giovane è stato ritrovato appeso a un albero a circa un chilometro dal villaggio turistico in cui lavorava Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina scomparsa da venerdì, è stata trovata impiccata a poche centinaia di metri dal villaggio turistico in cui lavorava. La giovane si t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carovigno (Brindisi), ritrovata impiccata a un albero Mariia Buhaiova, 18enne ucraina scomparsa venerdì dal villaggio turistico Meditur

In questa notizia si parla di: turistico - villaggio - impiccata - albero

Blitz a Camerota: sequestrato villaggio turistico in via di realizzazione - Un blitz lampo a Camerota scuote il Cilento: i Carabinieri del Parco Nazionale hanno sequestrato un villaggio turistico in costruzione, situato in una zona di straordinaria valenza ambientale.

Ritrovata impiccata a un albero Mariia, la 18enne ucraina scomparsa dal Med di Carovigno; Carovigno, trovata impiccata la ragazza ucraina che si era allontanata dal villaggio turistico; Trovata impiccata la 18enne ucraina scomparsa sabato scorso da un villaggio turistico di Carovigno.

Ritrovata morta 18enne ucraina scomparsa da villaggio turistico in Puglia - E' stata ritrovata impiccata a poche centinaia di metri dal villaggio turistico dove lavorava la studentessa ucraina scomparsa da qualche giorno. Riporta informazione.it

Ritrovato il cadavere della studentessa di 18 anni: era scomparsa dopo lo stage - Tragedia in Puglia: una giovane studentessa è stata ritrovata impiccata dopo essere scomparsa da un villaggio turistico a Carovigno. Come scrive newsmondo.it