Claudio Lotito, presidente della Lazio e protagonista di numerose vicende sportive e politiche, torna a fare chiarezza sulle ultime voci di malore che lo hanno coinvolto. Con un tono deciso e un pizzico di ironia, Lotito smentisce categoricamente le indiscrezioni, sottolineando di essere stato solo in ospedale per accertamenti. La verità , come sempre, emerge più forte delle chiacchiere: ecco cosa c’è davvero dietro questa vicenda.

Lotito smentisce a LaPresse di aver avuto un malore. “ Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti “. Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, al telefono con LaPresse commenta le notizie secondo cui sarebbe stato ricoverato al Gemelli in seguito a un malore. “Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?”, scherza Lotito. Chi è Claudio Lotito. Claudio Lotito è nato a Roma il 9 maggio 1957. Lotito è un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano. Dal 20 luglio 2004 è il presidente della Lazio e dal luglio 2011 al 7 luglio 2021 è stato anche proprietario della Salernitana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lotito: “Ma quale malore, in ospedale per accertamenti”

