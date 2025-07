Clamoroso errore di Pogacar firma la maglia gialla ma non può indossarla | è primo ma è di Van der Poel

Un episodio sorprendente scuote il Tour de France: Tadej Pogacar, vincitore della quarta tappa, firma la maglia gialla che non può indossare, mentre Van der Poel mantiene la leadership. La confusione tra vittoria e regole ha creato un momento curioso e inaspettato, lasciando gli appassionati a chiedersi cosa succederà nei prossimi giorni. Un episodio che dimostra come l’emozione possa a volte sovrastare le rigide regole del ciclismo professionistico. Continua a leggere

Tadej Pogacar ha dominato la 4a tappa battendo Van der Poel e raggiungendolo in vetta alla classifica generale del Tour. Ma non potrà vestire la maglia gialla per il ferreo regolamento, malgrado si sia fermato ad autografarne diverse come di consuetudine al leader ufficiale, evidentemente confuso dall'euforia per il successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogacar - maglia - gialla - poel

Giro del Delfinato 2025: Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia gialla. Pogacar staccato - Il Giro del Delfinato 2025 si accende con un’epica performance di Remco Evenepoel, che nella cronometro di 17,4 km si impone con autorità, conquistando la maglia gialla e lasciando Pogacar in secondo piano.

Tadej Pogacar si prende la vittoria numero cento conquistando la quarta tappa del #TDF2025 davanti a Mathieu van der Poel (che conserva la Maglia Gialla per la somma dei piazzamenti) e Jonas Vingegaard http://dlvr.it/TLpGBr Vai su X

Ancora #AlpecinDeceuninck nel weekend inaugurale del #TDF2025 #VanDerPoel domina lo sprint in salita della 2^ tappa ed è maglia gialla al posto del compagno #Philipsen 2° #Pogacar e 3° #Vingegaard che è anche la nuova generale https://www.tuttobic Vai su Facebook

Tour de France: Tadej Pogacar vince la 4ª tappa, da Amiens Metropole a Rouen 174,2 km - Tour: Pogacar vince la quarta tappa. In volata a Rouen; 100^ vittoria per Pogacar, VDP resta in giallo; Pogacar fa 100 vittorie in carriera a Rouen! van der Poel 2°, ma resta in maglia gialla. Vingegaard completa il podio.

Tour de France: Pogacar vince la quarta tappa, Van der Poel rimane in maglia gialla - Il campione del mondo ha conquistato la quarta tappa del Tour de France anticipando in volata Mathieu Van de ... Lo riporta msn.com

Tour de France. Pogacar vince in volata la quarta tappa, Van Der Poel resta maglia gialla - Volatona regale di Pogacar che centra pure la vittoria n. Riporta blitzquotidiano.it