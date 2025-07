Lo spazio di Frattesi all’Inter cambia? Chivu e le nuove idee

L’Inter si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con Davide Frattesi e Cristian Chivu protagonisti di un nuovo capitolo. Il feeling tra Frattesi e Inzaghi sembra finalmente in evoluzione, mentre Chivu si avvicina a un ruolo più importante nel progetto nerazzurro. La sfida ora è sfruttare al massimo queste opportunità per costruire una squadra vincente. Quale sarà il futuro di questi talenti? La risposta si rivela nelle prossime mosse del club.

Davide Frattesi per l'Inter potrebbe diventare una risorsa da sfruttare nella prossima stagione. Da potenziale uscita a conferma nel giro di pochi giorni, Cristian Chivu avrà un ruolo decisivo. SPAZIO – Il feeling tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi non è mai stato dei migliori. Il calciatore è sempre stato una seconda scelta per l'allenatore piacentino, che quest'anno gli ha preferito quando poteva anche il deludente Piotr Zielinski. A gennaio l'ex Sassuolo pareva essere sul punto di essere ceduto e il motivo era ovviamente nel suo scarso impiego. Era stufo di essere il sostituto di tanti, voleva centralità nella rosa dell' Inter.