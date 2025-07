Calciomercato | Cutrone verso la MLS? Il futuro dell’attaccante del Como diviso tra Stati Uniti e Serie A

Il calciomercato si infiamma per Patrick Cutrone, il giovane attaccante del Como che sta attirando l'attenzione di club di tutto il mondo. Con una carriera in crescita e un talento sempre più riconosciuto, il suo futuro potrebbe essere scritto tra gli Stati Uniti e la Serie A. Quale strada sceglierà ? La risposta è ancora incerta, ma sicuramente questo sarà un capitolo da seguire con attenzione.

Calciomercato: Cutrone, futuro in MLS? Il futuro del centravanti del Como è diviso tra Stati Uniti e Serie A. Le ultime Il futuro di Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 e capitano del Como, potrebbe presto prendere una direzione internazionale. Dopo una stagione positiva in Serie B con la maglia lariana — 33 presenze, 7 gol .

