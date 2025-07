Uomini e Donne è finita tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea | il motivo

L'amore tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne, ma ora una svolta inaspettata scuote le loro vite. Durante la pausa estiva, Barbara ha deciso di lasciare Ruggiero, lasciando tutti a chiedersi i motivi di questa scelta. Un ripensamento profondo o altro? Scopriamo insieme come stanno affrontando questa separazione e quali potrebbero essere i risvolti futuri. L’amore nato a Uomini e Donne tra Barbara e Ruggiero...

Barbara De Santi ha deciso di lasciare Ruggiero D’Andrea durante la pausa estiva di Uomini e Donne. A dare l’annuncio è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato della triste decisione presa dalla storica dama del trono over. La scelta pare legata non solo a motivi personali, ma anche a un ripensamento più profondo. E lui? Scopriamo insieme come ha reagito a questa separazione. L’amore nato a Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Quando Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno lasciato il programma insieme, in molti hanno sperato che potesse essere la volta buona per la dama. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it