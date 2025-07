Venduta all' asta una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta

Un pezzo di storia, avvolto nel mistero e nella dolcezza, è stato recentemente venduto all’asta: una fetta della torta nuziale della Regina Elisabetta. Conservata incredibilmente nella sua confezione originale, questa reliquia regale ha catturato l’interesse di appassionati e collezionisti. E il nuovo proprietario, con un sorriso di curiosità, promette di assaporarla presto, rivivendo così un momento immortale di regalità e tradizione.

La regina Elisabetta e Filippo si sposarono nel 1947. Il dolce è rimasto nella confezione originale. E il neo proprietario giura che lo assaggerà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venduta all'asta una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta

In questa notizia si parla di: elisabetta - regina - venduta - asta

La ‘rivincita’ di Re Carlo: più ricco della Regina Elisabetta, è nell’élite dei paperoni britannici - Re Carlo III si afferma come uno dei più ricchi del Regno Unito, superando la regina Elisabetta nella 'Rich List' del Sunday Times.

Una fetta della vecchia torta nuziale della Regina Elisabetta è stata venduta per più di 2mila euro; Jaguar X-Tipe SW della Regina Elisabetta all'asta; I cavalli della regina Elisabetta sono in vendita.

Una sottoveste di Elisabetta II venduta per oltre 3mila euro: la lingerie "reale" va all'asta - Fanpage.it - Non è il primo capo di lingerie reale a finire all'asta: nel 2008 toccò alla biancheria della regina Vittoria, un corredo che contava ... Scrive fanpage.it

Lingerie royal , quando l'intimo delle regine finisce all'asta - Alla fine però Sepy, scomparso nel 2010, era stato un signore: non le ha messe all’asta lui le mutande di Elisabetta ma la persona incaricata a gestire la vendita delle proprietà del barone ... Lo riporta vanityfair.it