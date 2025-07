Tour de France Pogacar conquista la 100esima vittoria | super volata dello sloveno

Tadej Pogacar celebra un traguardo incredibile al Tour de France: con una super volata mozzafiato, conquista la sua 100esima vittoria da professionista. La tappa Amiens Métropole – Rouen ha regalato agli appassionati un finale emozionante e spettacolare, confermando ancora una volta il talento straordinario dello sloveno. È stato un momento che resterà impresso nella storia del ciclismo, dimostrando che il campione non si ferma mai...

Spettacolare vittoria per Pogacar che ottiene il suo 100esimo successo da ciclista professionista: ecco com’è andata la tappa Si è conclusa la quarta tappa del Tour de France con una super vittoria da parte di Tadej Pogacar che grazie al successo della tappa Amiens Métropole – Rouen ha raggiunto un traguardo che no dimenticherà mai ovvero la 100esima vittoria in carriera, tra l’altro da campione del mondo. Non poteva vincere in modo migliore Pogacar che con un volata mozzafiato ha concluso la tappa davanti ai soliti Van der Poel e Vingegaard. Era stato Mathieu a dare il via allo sprint, ma non è bastato per contenere uno straripante sloveno che conquista la prima tappa di questo Tour. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: pogacar - vittoria - tour - france

Ciclismo, Pogacar è tornato: che vittoria in volata - Il mondo del ciclismo è scosso dall’inarrestabile ritorno di Tadej Pogacar, pronto a lasciare il segno anche in questa nuova avventura.

Mathieu Van der Poel torna al Le Tour de France e lo fa a modo suo: con una vittoria da campione. In uno scenario da classica del Nord, l'olandese della Alpecin-Deceuninck batte Pogacar e Vingegaard con una mossa perfetta. La squadra è impeccabile, il c Vai su Facebook

In questo GCN Italia Show parliamo della vittoria dello Swatt Club e del Tour de France 2025: Potremmo arrivare alla 12ª tappa e vedere Pogacar non indossare la maglia gialla? Quali sono le tappe che potrebbero far perdere la maglia gialla a Tadej? https: Vai su X

Tour de France: Tadej Pogacar vince la 4ª tappa, da Amiens Metropole a Rouen 174,2 km - Tour: Pogacar vince la quarta tappa. In volata a Rouen; 100^ vittoria per Pogacar, VDP resta in giallo; Pogacar straripante al Tour, volata perfetta per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina.

Pogacar straripante al Tour, volata perfetta per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina - Per lo sloveno è la centesima vittoria in carriera: “La volevo con tutto me stesso, la squadra è ... Secondo fanpage.it

Tour De France: tutte - Lo sloveno vince la volata ristretta con l'olandese (che resta in giallo) e il danese, raggiungendo un traguardo clamoroso a 26 anni ... Lo riporta gazzetta.it