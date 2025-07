Venezia Zampano saluta commosso i tifosi arancioneroverdi sui social | Spero che non vi dimenticherete MAI di me come io non mi dimenticherò MAI di voi!

Venezia saluta con affetto Francesco Zampano, il cui legame con i tifosi arancioneroverdi rimarrà indelebile. Tra emozioni e ricordi, il difensore si congeda, sperando di non essere mai dimenticato come lui non dimenticherà mai Venezia. Mentre si avvicina a un nuovo capitolo con il Modena, il suo messaggio di gratitudine risuona forte nel cuore dei supporter. La passione non si spegne mai: ecco il commovente addio di Zampano.

