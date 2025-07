Funko prospera mentre il suo concorrente è in pericolo | come salvarlo dal fallimento totale

Il mondo delle action figure è in fermento: mentre Funko si distingue e prospera, il concorrente 232 rischia il fallimento, minacciato dalla crisi di Diamond Select Toys. L’incertezza si fa strada nel settore dei giocattoli, lasciando sospese molte linee di prodotti amate dai collezionisti. In questo scenario complesso, capire come salvare un brand dall’estinzione diventa fondamentale per il futuro del mercato. Questo articolo analizza lo stato…

l'incertezza sul futuro di minimates a causa della bancarotta di diamond select toys. Il settore dei giocattoli e delle action figure sta affrontando un periodo di instabilità, con la recente crisi di alcune aziende storiche. In particolare, la situazione di Diamond Select Toys ha generato preoccupazioni riguardo alla continuità di alcune linee di prodotti molto apprezzate dai collezionisti e dagli appassionati. Questo articolo analizza lo stato attuale del brand Minimates, una serie di miniature altamente personalizzabili, e le possibili ripercussioni future. contesto della crisi: l'impatto della bancarotta di diamond comic distributors.