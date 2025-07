Incendio a Marsiglia | chiuso l’aeroporto stop ai treni Fiamme minacciano la città

Un incendio devastante ha scosso Marsiglia, con fiamme che minacciano la città e hanno causato la chiusura dell’aeroporto e l’interruzione dei treni. Le autorità sono in stato di massima allerta mentre il fuoco, alimentato dal vento, distrugge vaste aree di foresta e pone in pericolo la sicurezza dei residenti. La situazione rimane critica e richiede attenzione immediata. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un vasto incendio è scoppiato oggi, 8 luglio 2025, a Pennes-Mirabeau e ha distrutto finora 350 ettari di foresta. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto Marsiglia nel sud della Francia, dove agli abitanti del 16esimo arrondissement è stato chiesto di isolarsi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio a Marsiglia: chiuso l’aeroporto, stop ai treni. Fiamme minacciano la città

In questa notizia si parla di: incendio - marsiglia - fiamme - chiuso

