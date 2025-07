Trump alza la pressione | I dazi entreranno in vigore il 1° agosto basta proroghe

Trump alza la tensione: i dazi entreranno in vigore il 17 agosto, senza più proroghe. Nel frattempo, il presidente americano, proposto da Israele come candidato a un prestigioso riconoscimento internazionale, cerca di trovare una soluzione diplomatica ai conflitti in Medio Oriente. La sua strategia include l'invio di emissari e il rilancio di negoziati con Iran e Hamas, mentre il mondo osserva attentamente le sue mosse. La situazione rimane incandescente e gli sviluppi sono tutt’altro che scontati.

Ebbene sì, il presidente a stelle e strisce è stato proposto da Israele come candidato ad uno dei massimi riconoscimenti mondiali, dopo aver chiesto la fine della guerra a Gaza durante il vertice alla Casa Bianca. Intanto, Trump ha annunciato l'invio del suo inviato speciale, Steve Witkoff, in Qatar per gestire i colloqui indiretti con Hamas, e ha rilanciato l'idea di nuovi negoziati con l'Iran sul programma nucleare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump alza la pressione: “I dazi entreranno in vigore il 1° agosto, basta proroghe”

Dazi: Trump alza il tiro - È scontro coi Brics mentre l'Europa, divisa, sembra scegliere il male minore.

Trump rinvia i dazi globali al 1° agosto, ma impone nuove tariffe: cresce scontro commerciale con Asia e Ue - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al 1° agosto l'introduzione dei dazi su tutte le importazioni straniere, ma ha contemporaneamente ...