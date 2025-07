Scontrino da quasi mille euro Cena salatissima al ristorante italiano arriva il conto ed è choc

Un pranzo da quasi mille euro in un ristorante di Ponza ha scatenato un autentico dibattito: tra scontrini salatissimi e imprevedibili spese, l’estate porta con sé non solo relax, ma anche sorprese economiche che fanno discutere. Questa volta, la cifra record di 923 euro per un pasto ha catturato l’attenzione dei media, ricordandoci quanto sia importante stare attenti ai dettagli e alle scelte di consumo. La vicenda invita a riflettere su...

L’estate, come ogni anno, riporta con sé non solo il mare, il sole e la folla nei luoghi di vacanza, ma anche un classico immancabile: il dibattito acceso sugli scontrini esorbitanti. Questa volta, al centro dell’attenzione mediatica c’è l’isola di Ponza, dove un pranzo al ristorante si è trasformato in un conto da capogiro. Ben 923 euro per un antipasto, quattro primi piatti, acqua e vino. La cifra, diventata virale, è stata battuta anche da la Repubblica, scatenando polemiche e richieste di chiarimento. Il pranzo incriminato si è svolto al ristorante “Il rifugio dei naviganti”, nella suggestiva zona di Sant’Antonio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

