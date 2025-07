Tour de France Pogacar trionfa a Rouen e conquista la vittoria n° 100 in carriera Van der Poel resta in giallo

Il Tour de France 2025 regala emozioni intense con Pogacar che trionfa a Rouen, conquistando la vittoria n.176 della sua straordinaria carriera. La tappa Amiens-Rouen di 174,2 km ha visto il campione sloveno della UAE Emirates dominare ancora una volta, superando il giallo Van der Poel e Vingegaard. Con questa vittoria Pogacar si avvicina sempre più al record di successi, mentre Van der Poel, nonostante lo stesso…

Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens-Rouen di 174,2 km. Il campione sloveno della UAE Emirates riesce ad avere la meglio nei confronti della maglia gialla, l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), e del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), centrando così la sua centesima affermazione in carriera. Van der Poel, invece, nonostante abbia lo stesso.

