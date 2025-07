Tiro a volo Vincent Hancock trionfa allo shoot-off nello skeet maschile a Lonato del Garda

Vincent Hancock ha scritto un’altra pagina di storia nel tiro a volo, trionfando nello shoot-off dello skeet maschile alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 a Lonato del Garda. La sfida, tra grande spettacolo e tensione alle stelle, ha visto lo statunitense affrontare un avversario agguerrito come Henrik Jansson, battuto solo all’ultimo istante. In realtà, a tenere le redini delle operazioni per buona parte della finale a sei è stato il suo incredibile talento e determinazione, che lo hanno portato sul gradino più alto del podio.

Si conclude con il trionfo di Vincent Hancock la prova dello skeet maschile valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in scena in questi giorni a Lonato del Garda. Prova di grande livello quella dello statunitense, il quale si è reso artefice di un fenomenale vis-a-vìs con lo svedese Henrik Jansson, battuto solo allo shoot-off. In realtà a tenere le redini delle operazioni per buona parte della finale a sei è stato il nordico, approfittando di alcuni passaggi a vuoto del fenomeno a stelle e strisce. Tuttavia nell'ultima fase, quelli più calda, il purimedagliato olimpico ha recuperato terreno, terminando la serie con lo stesso numero di piattelli del diretto avversario, ovvero 5360.

