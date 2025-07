Panchina Italia U21 avanza la candidatura di Silvio Baldini Gravina | Ci stiamo parlando

Se si concretizzerà, la sua nomina potrebbe rappresentare una svolta significativa per il settore giovanile azzurro. La candidatura di Silvio Baldini, confermata dal presidente Gravina, apre nuove prospettive e stimola entusiasmo tra gli appassionati di calcio italiano. La strada verso la decisione finale è ancora in evoluzione, ma l'adozione di questa scelta potrebbe influenzare positivamente il futuro della Nazionale Under 21, portando un tocco di innovazione e esperienza.

Prende sempre più quota l’ipotesi di vedere Silvio Baldini alla guida della Nazionale italiana Under 21. La notizia aveva cominciato a circolare nella giornata di ieri. Oggi l’ha confermata il presidente Federale, Gabriele Gravina, ai microfoni di Rai Sport. Panchina Italia U21, Gravina: «Stiamo parlando con Baldini». «Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine, ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni nell’auspicio che entro il fine settimana definiremo tutti i quadri tecnici», ha affermato il numero uno della Figc. «Le capacità di Baldini come tecnico non si discutono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Panchina Italia U21, avanza la candidatura di Silvio Baldini. Gravina: «Ci stiamo parlando»

