Trump | dazi dal 1°agostonessuna proroga

Il mondo segue con attenzione le recenti dichiarazioni di Trump riguardo ai dazi, che entreranno in vigore senza possibilità di proroga dal 1° agosto 2025. Una scelta decisa, destinata a scuotere le economie di circa quindici Paesi e a ridefinire gli equilibri commerciali globali. La determinazione del presidente statunitense sottolinea l’importanza di questa svolta, che potrebbe influenzare profondamente il commercio internazionale nei prossimi mesi. La domanda ora è: come reagiranno i mercati e le nazioni coinvolte?

18.27 "Il pagamento delle tariffe inizierà il primo agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non ne subirà. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti a partire dal 1° agosto 2025. Non saranno concesse proroghe". Lo precisa il presidente Usa Trump sul social Truth in merito ai dazi. Quindi nessuna proroga per la scadenza del primo agosto per l'entrata in vigore dei nuovi dazi annunciati per una quindicina di Paesi.Ieri sono state inviate le prime lettere, altre saranno mandate "oggi,domani,nel breve periodo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti - Donald Trump si prepara a rinviare i dazi, spostandoli dal 9 luglio al 1° agosto, una mossa che potrebbe alleggerire temporaneamente le tensioni commerciali.

