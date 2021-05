Logistica a Paullo | il Comune | «Massima apertura al confronto | al centro solo gli interessi dei cittadini»

Advertising

zazoomblog : Paullo Regione Lombardia chiede al Comune informazioni circa l’insediamento della logistica - #Paullo… - ilCittadinoLodi : Paullo, la Regione chiede chiarimenti al Comune sulla logistica -

Ultime Notizie dalla rete : Logistica Paullo

IL GIORNO

...un presidio di protesta per contrastare la possibilità di costruire una nuova grandenell'... "Sono qui a manifestare in quanto cittadina di" spiega Barbara Schwegler " perché credo che ...Un terzo uomo, un ventiseienne di, dipendente della stessa cooperativa, è stato denunciato. ... Non è la prima volta che il settore dellafa registrare dei furti commessi dagli stessi ...L’assessore lombardo al Territorio, Pietro Foroni, ha contattato l’Ente paullese, a seguito di una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle: «Necessario comprendere le ricadute di questa opera ...Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti al Comune di Paullo in ordine alla variante al piano di governo del territorio che crea spazio a un nuovo insediamento logistico. Dall’assessore regionale Piet ...