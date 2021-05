La mascherina va ancora indossata in spiaggia e all’aperto? (Di lunedì 17 maggio 2021) Mentre negli Stati Uniti il Cdc elimina quasi del tutto l’uso delle mascherine all’aperto, in Italia si discute in merito ad eventuali provvedimenti da adottare sulla questione e gli esperti si dividono. A Sky Tg24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, dice che la mascherina si può non indossare in spiaggia se si rispetta il distanziamento sociale. “Se la distanza di sicurezza, che è la cosa principale, viene rispettata è chiaro che questa protezione all’aperto può essere allentata”, dice. “Due persone vaccinate che hanno avuto la copertura – ha precisato – possono non indossare la mascherina, tutti gli altri sì. Anche se una persona non vaccinata è in presenza di altre vaccinate, è bene che il vaccinato la indossi”. Ricciardi ha poi aggiunto che in questa fase ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Mentre negli Stati Uniti il Cdc elimina quasi del tutto l’uso delle mascherine, in Italia si discute in merito ad eventuali provvedimenti da adottare sulla questione e gli esperti si dividono. A Sky Tg24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, dice che lasi può non indossare inse si rispetta il distanziamento sociale. “Se la distanza di sicurezza, che è la cosa principale, viene rispettata è chiaro che questa protezionepuò essere allentata”, dice. “Due persone vaccinate che hanno avuto la copertura – ha precisato – possono non indossare la, tutti gli altri sì. Anche se una persona non vaccinata è in presenza di altre vaccinate, è bene che il vaccinato la indossi”. Ricciardi ha poi aggiunto che in questa fase ...

