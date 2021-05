Gucci Garden Archetypes | una passeggiata nell’estetica di Alessandro Michele

(Di lunedì 17 maggio 2021) Life&People.itha svelato a Firenze il, recentemente rinnovato, che fa riferimento alle 15 campagne iconiche del brand. Chi si aspetta l’ennesima classica retrospettiva di moda nell’anno del centenario del marchio rimarrà sorpreso. L’esposizione è una vera gioia per gli occhi, capace di raccontare il lavoro del designer senza risultare né nostalgica né tanto meno auto-celebrativa. I 100 anni dilo stilista li proietta direttamente nel futuro. Il, situato nel medievale Palazzo della Mercanzia a Firenze risalente al 1337, è a pochi passi dalla Galleria degli Uffizi in Piazza della Signoria. Aperto per la prima volta nel 2011 da Frida Giannini è stato poi rinnovato nel 2018 dallo stilista ...

La griffe della doppia G sarà infatti a Milano in occasione della fashion week di settembre, mentre in questi giorni Firenze ospita un evento celebrativo al Gucci Garden. In scena dal 21 al 27 maggio. Lo ha fatto anche quando, giovedì 13 maggio, ha raccontato ai giornalisti Gucci Garden Archetypes, la mostra di cui è curatore e che inaugura il nuovo corso del Gucci Garden di Firenze, negozio-archivio. In occasione del 100° anniversario di Gucci, apre a Firenze Gucci Garden Archetypes, un'esperienza immersiva per esplorare l'essenza della Maison. La mostra è un'esperienza multimediale in cui sono protagoniste 15 campagne pubblicitarie, dal 2015 ad oggi, che hanno segnato alcuni dei momenti iconici della direzione creativa firmata da Alessandro Michele.