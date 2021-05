Giro d’Italia 2021, classifica aggiornata dopo decima tappa: Bernal resta in maglia rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Egan Bernal mantiene senza problemi la maglia rosa al Giro d’Italia 2021: ecco tutte le classifiche aggiornate dopo la decima tappa, da L’Aquila a Foligno. 139 km per la frazione più breve della corsa rosa di quest’anno, ma nonostante fosse un percorso per velocisti uno strappo ha fatto staccare alcuni degli sprinter di punta. Il trionfo è dunque del solito fenomeno Peter Sagan, resta in rosa il colombiano dell’Ineos. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dell’edizione numero 104 della corsa rosa. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA tappa LE PAGELLE DI tappa classifica GENERALE dopo LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Eganmantiene senza problemi laal: ecco tutte le classifiche aggiornatela, da L’Aquila a Foligno. 139 km per la frazione più breve della corsadi quest’anno, ma nonostante fosse un percorso per velocisti uno strappo ha fatto staccare alcuni degli sprinter di punta. Il trionfo è dunque del solito fenomeno Peter Sagan,inil colombiano dell’Ineos. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dell’edizione numero 104 della corsa. L’ORDINE DI ARRIVO DELLALE PAGELLE DIGENERALELA ...

