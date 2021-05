Coprifuoco ultime notizie: fino a quando sarà in vigore? News e ipotesi (Di lunedì 17 maggio 2021) In attesa del nuovo decreto del 24 maggio 2021 (la cabina di regia si riunirà oggi), cerchiamo di mettere a fuoco quelle che potrebbero essere tutte le possibili soluzioni sul Coprifuoco che tanto ha fatto discutere negli ultimi tempi, soprattutto dopo l’ultima conferma, da parte del Governo Draghi, del divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 se non per motivi urgenti, di salute o lavoro e con autocertificazione. Il Coprifuoco potrà cessare con l’ultimo decreto? Difficile, soprattutto perché se è vero che la campagna vaccinale sta procedendo, è altrettanto vero che è necessario non abbassare la guardia per non incappare in brutte sorprese ovvero in una nuova impennata dei contagi che per il momento sembrano invece essere sotto controllo Più probabile, dunque, che con il nuovo decreto il Governo Draghi possa optare per una soluzione diversa che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) In attesa del nuovo decreto del 24 maggio 2021 (la cabina di regia si riunirà oggi), cerchiamo di mettere a fuoco quelle che potrebbero essere tutte le possibili soluzioni sulche tanto ha fatto discutere negli ultimi tempi, soprattutto dopo l’ultima conferma, da parte del Governo Draghi, del divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 se non per motivi urgenti, di salute o lavoro e con autocertificazione. Ilpotrà cessare con l’ultimo decreto? Difficile, soprattutto perché se è vero che la campagna vaccinale sta procedendo, è altrettanto vero che è necessario non abbassare la guardia per non incappare in brutte sorprese ovvero in una nuova impennata dei contagi che per il momento sembrano invece essere sotto controllo Più probabile, dunque, che con il nuovo decreto il Governo Draghi possa optare per una soluzione diversa che ...

Advertising

NicolaPorro : Sì al #coprifuoco, i #vaccini non ci salveranno. Le ultime sparate dell’onnipresente #Galli, cotto a puntino nel ch… - LuigiCorbo3 : Ho appena finito di parlare con mio fratello (ristorante) per pianificare le ultime cose. Purtroppo temo che “barat… - Arsenio_ : Senatore @matteosalvinimi, dal momento che si spende tanto per eliminare il coprifuoco, ovviamente penso che farà… - fanpage : La professoressa Antonella Viola si dice contraria al #Coprifuoco #agorarai - quotidianodirg : Coprifuoco alle 23 o a mezzanotte? Le ultime news -