Chef Colonna a Draghi | “Inutile posticipare il coprifuoco senza apertura interna ristoranti”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Mi auguro sia l’uno che l’altro. Ma se mi chiamassee mi chiedesse di scegliere fra lo slittamento dele l’deianche a cena, non avrei dubbi: a che serve unalle 23 o anche più tardi se poi il ristorante è chiuso?”. Lo dice all’Adnkronos Antonellodell’Opendi Milano, commentando la convocazione della cabina di regia per decidere se inserire, nel prossimo decreto del 24 maggio, lo slittamento deldalle 22 alle 23 e la possibilità di tenere aperti iall’interno anche dopo le 18,aspettare la data del primo giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono stata a Roma, da Rosetta e da Antonello, a Londra da Jamie's Italian di Jamie Olivier, ... La ricetta degli spaghetti integrali alle arance e cipolla C'è un futuro per le donne? ...Ristoranti grandi e piccoli, di paese e di città, storici o da poco aperti: tutti durante la pandemia sono stati fortemente penalizzati dalle restrizioni.Lo dice all’Adnkronos Antonello Colonna, chef dell’Open Colonna di Milano, commentando la convocazione della cabina di regia per decidere se inserire, nel prossimo decreto del 24 maggio, lo ...Ristoranti grandi e piccoli, di paese e di città, storici o da poco aperti: tutti durante la pandemia sono stati fortemente penalizzati dalle restrizioni. A queste si è aggiunto l’ultimo Dpcm che ha c ...