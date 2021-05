Asl At: 2,2 milioni di euro in attrezzature mediche, interventi edili, impiantistici e informatici (Di lunedì 17 maggio 2021) Oltre 2,2 milioni di euro in attrezzature mediche, interventi edili, impiantistici o informatici. È quanto prevede il piano di investimenti per l'anno 2021 approvato dall'Asl di Asti nei giorni scorsi:... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 17 maggio 2021) Oltre 2,2diin. È quanto prevede il piano di investimenti per l'anno 2021 approvato dall'Asl di Asti nei giorni scorsi:...

Advertising

ASTI_News : Asl Asti, investimenti 2021: oltre 2,2 milioni in attrezzature mediche e interventi edili - ATNews - ARappazzo : @napolista Chissà quanti milioni si è fregato il #pappone ... nessuno indaga ??? A Napoli, in Campania ha tutto sot… - occhio_notizie : Pescara, Veronica morta a 32 anni di encefalite dopo diagnosi errata: Asl citata per 5 milioni di euro - gabrypez1 : RT @mattinodinapoli: Diagnosi sbagliata, Veronica muore a 32 anni: Asl citata per 5 milioni - mattinodinapoli : Diagnosi sbagliata, Veronica muore a 32 anni: Asl citata per 5 milioni -