Abu Mazen all' inviato Usa | ' fermare aggressione Israele'

fattoquotidiano : Conflitto Israele-Palestina, Abu Mazen e Netanyahu temono di perdere il potere: così lo scontro serve a mantenere l… - LHibrahimy : RT @Hasskeith15: Un aereo da ricognizione ha preso di mira la Torre Muhannad alla rotonda di Abu Mazen. Gaza è sotto i bombardamenti. #Gaza… - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: 'Fermare l'aggressione d'Israele' #Israele - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: 'Fermare l'aggressione d'Israele' #Israele - MediasetTgcom24 : Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: 'Fermare l'aggressione d'Israele' #Israele -

Il presidente palestineseha ricevuto oggi a Ramallah (Cisgiordania) l'inviato del dipartimento di Stato Usa, Hadi Amr. Nell'incontro, riferisce la agenzia di stampa ufficiale Wafa, ha chiesto all'amministrazione ...... ancora alla guida del governo per prorogatio, stante il fatto che le forze politiche israeliane non trovano una maggioranza per formare un governo pienamente legittimato, ealla guida dell'...Il racconto teatrale di Aldo Cazzullo "A riveder le stelle" trova la partecipazione di Piero Pelù che darà il rock alla Divina Commedia di Dante ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen ha ricevuto oggi a Ramallah (Cisgiordania) l'inviato del dipartimento di Stato Usa, Hadi Amr. Nell'incontro, riferisce la agenzia di ...